Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства.
Как передаёт ТАСС, документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.
Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся силы и средства, в том числе российское тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина совершила ошибку, когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ
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Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся силы и средства, в том числе российское тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина совершила ошибку, когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ
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Анастасия Ларина