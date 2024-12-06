В Германии просят разрешить поставку ракет Taurus

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Свободная демократическая партия Германии (СвДП) внесла на рассмотрение правительству резолюцию, в которой говорится о необходимости поставлять украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Из документа также следует, что после того, как Украина получит Taurus, она сможет наносить удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, маршруты снабжения и командные пункты, расположенные далеко за линией фронта. Кроме того, быстрая поставка дополнительных систем вооружения и боеприпасов, как говорится в резолюции, должна стать главным приоритетом правительства ФРГ.
Ранее стало известно, что ВСУ больше не били американскими ракетами ATACMS по территории РФ после звонка начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.
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Анастасия Ларина