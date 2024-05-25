Визит Путина в Белоруссию завершился

Фото: сайт Кремля
Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
«На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен», – говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Беларуссии Александр Лукашенко «хорошо посидели». Диалог между двумя лидерами продолжался до 3 часов дек. утра. «Это был очень интенсивное общение, очень глубокое», – отметил Песков.
Путин прибыл в столицу Беларуси вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. Кремль заявил, что визит состоялся по приглашению принимающей страны.
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Александр Климов