«Закончилась»: Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Фото: сайт Кремля
Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского завершилась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после российско-белорусских переговоров в Минске.
«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин.
Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая. При этом выборы на Украине в текущем году отменили из-за военного положения и мобилизации в стране.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинцы должны самостоятельно определиться с тем, сохраняется ли легитимность президента путём решения Конституционного суда или иным способом.
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