В Госдуме раскрыли цель угона МиГ-31 с «Кинжалом»
Комитет Госдумы по международным делам прокомментировал планы по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Как заявил член комитета Дмитрий Белик, целью инцидента выступала не только масштабная провокация для обострения конфликта, но и получение доступа к новейшим российским технологиям.
В беседе с «NEWS.ru» Белик отметил, что организацией операции занималась украинская разведка, однако Украина в подобных случаях выполняет роль инструмента западных спецслужб.
«Угнать истребитель МиГ-31 — это крайне амбициозная цель, достигнув которой, Киев и его кураторы рассчитывали не только устроить масштабную провокацию, чтобы ещё сильнее разжечь конфликт, но и заполучить наше уникальное вооружение», — заявил парламентарий.Политик уточнил, что западное общество курирует такие действия через Украину, чтобы сохранить видимость непричастности. По словам депутата, Запад заинтересован в продолжении конфликта и готов проводить новые провокации, в том числе с применением мощного вооружения.