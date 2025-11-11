В Госдуме раскрыли цель угона МиГ-31 с «Кинжалом»

11 ноября 2025, 18:46

Депутат Белик заявил о целях планировавшегося угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

Фото: Istock/BGodunoff

Комитет Госдумы по международным делам прокомментировал планы по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Как заявил член комитета Дмитрий Белик, целью инцидента выступала не только масштабная провокация для обострения конфликта, но и получение доступа к новейшим российским технологиям.





В беседе с «NEWS.ru» Белик отметил, что организацией операции занималась украинская разведка, однако Украина в подобных случаях выполняет роль инструмента западных спецслужб.

«Угнать истребитель МиГ-31 — это крайне амбициозная цель, достигнув которой, Киев и его кураторы рассчитывали не только устроить масштабную провокацию, чтобы ещё сильнее разжечь конфликт, но и заполучить наше уникальное вооружение», — заявил парламентарий.

