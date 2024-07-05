Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В том числе, да», — ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.
Кроме этого, Орбан сообщил, что его визит в Москву является следующим этапом его мирной миссии.
Ранее Виктор Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. В ходе переговоров он призвал Зеленского прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но в украинской столице это предложение отвергли.
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Мира Полтева