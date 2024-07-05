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В Кремле стартовали переговоры Орбана и Путина

05 июля 2024, 13:39

Фото: Официальный Telegram-канал Кремля

Российский лидер Владимир Путин встретил в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом сообщает Telegram-канал Кремля.


На кадрах, обнародованных каналом, венгерский премьер и лидер российского государства жмут и друг другу руки и приступают к переговорному процессу.

Орбан уже назвал нынешнюю встречу с российским лидером «особенной». Ранее он сообщал, что в ходе встречи планирует обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

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Ранее представители ЕС уличили Венгрию в том, что она не имеет права вести переговоры от имени Союза. Орбан подтвердил, что не обладает таким мандатом, однако пообещал сделать всё, чтобы достичь мирного решения конфликта.

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Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
05 июля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В том числе, да», — ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.

Кроме этого, Орбан сообщил, что его визит в Москву является следующим этапом его мирной миссии.

Ранее Виктор Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, призвав украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения боевых действий ради мирных переговоров. Однако в украинской столице отвергли это предложение.

С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.

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Раскрыто, с какой целью Орбан прилетел в Москву
05 июля 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».
Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миссией мира.

«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным», — передает агентство MTI слова пресс-секретаря.

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит венгерского премьер-министра в Киев за последние 12 лет.

4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву. В ответ на это глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия, как председательствующая в ЕС страна, не имеет права взаимодействовать с Россией от лица всего Евросоюза.

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выступил с заявлением, в котором отметил, что Совет ЕС не давал Орбану мандата на визит в Москву от имени всего союза. По его словам, такая поездка может осуществляться только в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией.

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Орбан: Венгрия не имеет права вести переговоры по Украине от имени ЕС
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Борт из Венгрии сел во «Внуково» на фоне данных о возможном визите Орбана в РФ
05 июля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Венгерский борт сел в авиагавани «Внуково» на фоне сообщений о возможном прилете премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Это следует из информации портала FlightAware.
Ранее политик заявлял, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от лица Евросоюза. Вместе с тем он обещал сделать все, что возможно для того, чтобы достичь мира.

До этого на Украине сообщали, что отвергли предложение Орбана о прекращении огня. Премьер Венгрии просил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над предложением.

Орбан также говорил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в конфликте, а просто хочет его завершения.

Сам же Зеленский, отвергая мирные инициативы, заявляет о том, что необходимо создать план по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев, в связи с большими потерями Украины.

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#россия
#венгрия
#виктор орбан
#новости
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На Украине хотят снести памятник дважды героя Советского Союза Ковпака
05 июля 2024, 11:42

Фото: istockphoto / ioanna_alexa

В Киеве депутаты городского совета проголосовали за демонтаж памятника Сидору Ковпаку — дважды Герою Советского Союза. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — говорится в сообщении нардепа.

Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города Сергею Тучкову, который был российским генералом. По заявлениям местных властей, после завершения конфликта памятник будет размещён в музее.

Также в середине мая в Херсоне, который находится под контролем Киева, мемориал Вечного огня был окружён колючей проволокой и противотанковыми ежами. Пророссийское подполье сообщило, что местным жителям запретили подходить к этому месту.

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#украина
#герой советского союза
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Глава польского МВД Семоняк: Украина понимает, что ее не примут в НАТО
05 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украина понимает, что ее не примут в НАТО. Об этом на Польском радио заявил руководитель МВД Польши Томаш Семоняк. По его мнению, на ближайшем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне республике могут показать возможность украинского членства в НАТО. Он также подчеркнул, что декларации и прочая документация не защитят Украину.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с агентством Bloomberg заявлял о понимании Киевом, что украинскую сторону не пригласят в НАТО на будущем саммите.

Экс-президент Украины резюмировал, что его страна хочет видеть что-то похожее на приглашение для того, чтобы показать знак РФ.

Накануне издание Politico опубликовало призыв аналитиков с просьбой о непринятии Украины в альянс.

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#новости
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Ставридис: Рютте на посту генсека «вывезет» вызовы, стоящие перед НАТО
05 июля 2024, 11:14

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что Марк Рютте на посту генсека справится с вызовами альянса, сообщили в Bloomberg.
По мнению Джеймса Ставридис, отставного адмирала ВМС США и бывшего Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Марк Рютте, который осенью займёт пост генерального секретаря НАТО, обладает всеми необходимыми качествами для успешного решения задач, стоящих перед военным блоком.

«Рютте — это политик, который не ищет сложностей. Он хорошо организован, умеет работать с данными и пользуется поддержкой своих избирателей. Он всегда стремится контролировать ситуацию. Всё это указывает на то, что он обладает качествами, необходимыми для решения самых серьёзных проблем, с которыми сталкивается НАТО», — отметил бывший главнокомандующий альянса.

Ставридис также поделился, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственный лидер, который привержен членству в НАТО.

Полномочия нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Предполагается, что Рютте заменит предшественника 2 октября и вступит в должность. Как сообщала газета Politico, все 32 страны-члена НАТО согласились с этим назначением.

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#нато
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«Ростех»: индо-российское предприятие передало индийским военным 35 тыс. АК-203
05 июля 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Больше 30 тысяч автоматов АК-203 передала индийским военным компания Indo-Russian Rifles Private Limited, являющаяся совместным предприятием России и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Уточняется, что всего передано 35 тысяч единиц стрелкового оружия.
По информации «Ростеха», данная поставка завершила первую фазу производства автоматов Калашникова в Индии. Для выпуска вооружений в назначенные сроки завод штата Уттар-Прадеш оборудован нужными мощностями.

Отмечено, что со стороны РФ учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited указаны входящий в госкорпорацию концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт».

АК-203 является особой версией АК-200, выполненного под индийский патрон 7,62×39 мм. Ранее в «Ростехе» сообщали о поставке российским военным пистолетов-пулеметов ПП-2000.

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#оружие
#ростех
#новости
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Орбан: Венгрия не имеет права вести переговоры по Украине от имени ЕС
05 июля 2024, 10:06

Фото: Сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС, сообщили в РБК.
Накануне глава Евросовета заявил, что Венгрия не имеет права вести переговоры от лица всего Евросоюза. Это заявление прозвучало на фоне информации о визите Виктора Орбана в Москву.

«Трудно оценить влияние такой встречи (речь о его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. — РБК). Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира. <…> Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — сказал Орбан.

Сам Орбан подтвердил, что не обладает мандатом на ведение таких переговоров, но при этом пообещал сделать всё возможное для достижения мира.

При этом он отказался говорить о том, поедет ли он в Москву для переговоров. По словам Виктора Орбана «обсуждать переговоры можно только после того, как они состоятся».

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#ес
#венгрия
#переговоры
#виктор орбан
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Партия Сунака проиграла на выборах, получив 131 место из 650 в Палате общин
05 июля 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на выборах, получив в Палате общин 131 место из 650, об этом сообщает Sky News.
Впервые за 14 лет Консервативная партия Британии уступила на выборах Лейбористской, получив всего 161 место. Лейбористы же заняли 410 мест в Палате общин, а их лидер Кир Стармер станет новым премьер-министром страны.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — заявил изданию Сунак.

Также уточняется, что после объявления результатов выборов Сунак позвонил Страмеру и поздравил его с победой.

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#премьер-министр
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