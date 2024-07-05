В Кремле стартовали переговоры Орбана и Путина

Фото: Официальный Telegram-канал Кремля
Российский лидер Владимир Путин встретил в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
На кадрах, обнародованных каналом, венгерский премьер и лидер российского государства жмут и друг другу руки и приступают к переговорному процессу.
Орбан уже назвал нынешнюю встречу с российским лидером «особенной». Ранее он сообщал, что в ходе встречи планирует обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.
«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ
Ранее представители ЕС уличили Венгрию в том, что она не имеет права вести переговоры от имени Союза. Орбан подтвердил, что не обладает таким мандатом, однако пообещал сделать всё, чтобы достичь мирного решения конфликта.
Читайте также:
Орбан: Венгрия не имеет права вести переговоры по Украине от имени ЕС
Орбан: у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров
Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
Евгения Парфентьева