Раскрыто, с какой целью Орбан прилетел в Москву

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».
Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миссией мира.
1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит венгерского премьер-министра в Киев за последние 12 лет.
4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву. В ответ на это глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия, как председательствующая в ЕС страна, не имеет права взаимодействовать с Россией от лица всего Евросоюза.
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выступил с заявлением, в котором отметил, что Совет ЕС не давал Орбану мандата на визит в Москву от имени всего союза. По его словам, такая поездка может осуществляться только в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией.
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«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным», — передает агентство MTI слова пресс-секретаря.
1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит венгерского премьер-министра в Киев за последние 12 лет.
4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву. В ответ на это глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия, как председательствующая в ЕС страна, не имеет права взаимодействовать с Россией от лица всего Евросоюза.
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выступил с заявлением, в котором отметил, что Совет ЕС не давал Орбану мандата на визит в Москву от имени всего союза. По его словам, такая поездка может осуществляться только в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией.
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Мира Полтева