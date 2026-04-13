СМИ написали об одном разговоре Путина, который «всколыхнул весь Ближний Восток»
Sohu: Путин показал всем, что будет отстаивать позицию России по Ирану
Телефонный разговор Владимира Путина с коллегой Масудом Пезешкианом стал важным сигналом для всего Ближневосточного региона.
По мнению обозревателей китайского портала Sohu, российский лидер выбрал идеальный момент для контакта и наглядно показал миру решительную позицию Москвы. Отмечается, что Путин подтвердил намерение России продолжать поиск политических и дипломатических путей урегулирования конфликта. Это свидетельствует о стремлении Кремля предотвратить эскалацию и способствовать установлению мира в регионе.
«В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток», — говорится в материале.В публикации подчеркивается, что Россия не собирается оставаться безучастной на фоне усиления давления со стороны США и Израиля. Напротив, она будет активно отстаивать свои ближневосточные интересы и оказывать Тегерану всестороннюю стратегическую поддержку.
Накануне президенты России и Ирана обсудили по телефону переговоры в Исламабаде с участием США. Владимир Путин заявил о готовности содействовать политико-дипломатическому разрешению ближневосточного кризиса. С этой целью Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе.