Sohu: Путин показал всем, что будет отстаивать позицию России по Ирану

Владимир Путин

Телефонный разговор Владимира Путина с коллегой Масудом Пезешкианом стал важным сигналом для всего Ближневосточного региона.





По мнению обозревателей китайского портала Sohu, российский лидер выбрал идеальный момент для контакта и наглядно показал миру решительную позицию Москвы. Отмечается, что Путин подтвердил намерение России продолжать поиск политических и дипломатических путей урегулирования конфликта. Это свидетельствует о стремлении Кремля предотвратить эскалацию и способствовать установлению мира в регионе.





«В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток», — говорится в материале.