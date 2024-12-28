Путин и президент Казахстана Токаев по телефону обсудили крушение самолёта AZAL

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Российский и казахстанский лидеры обменялись соболезнованиями по поводу трагедии вблизи города Актау 25 декабря. Было отмечено, что на борту авиалайнера были граждане как России, так и Казахстана.
Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств катастрофы, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев («чёрных ящиков») экспертов из России, Азербайджана и Казахстана. Эта работа будет носить максимально открытый и объективный характер.
Лидеры двух стран договорились о том, что будут оставаться в постоянном контакте по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолётом.
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Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств катастрофы, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев («чёрных ящиков») экспертов из России, Азербайджана и Казахстана. Эта работа будет носить максимально открытый и объективный характер.
Лидеры двух стран договорились о том, что будут оставаться в постоянном контакте по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолётом.
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Александр Бойцов