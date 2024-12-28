Путин по телефону обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолёта AZAL

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау.
Российский лидер принёс Ильхаму Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России. Владимир Путин высказал также глубокие соболезнования родным и близким погибших.
В разговоре с президентом Азербайджана глава российского государства отметил, что разбившийся самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения, отметили в Кремле.
Читайте также:
МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев
Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL
Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане
Александр Бойцов