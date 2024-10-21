Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян провели неформальный ужин в официальной резиденции российского лидера в Ново-Огарево, передает Telegram-канал «Кремль.Новости».
В Кремле добавили, что «Мухаммед бибнн Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», а официальная часть его визита в Россию начнется 21 октября.
Российский лидер также поблагодарил президента ОАЭ за сотрудничество в организации обмена пленными с Украиной.
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Александр Климов