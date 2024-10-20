Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», – заявил российский лидер.
Ранее сообщалось, что президент ОАЭ присутствовал на неформальных переговорах с Путиным в кроссовках, а в декабре и июне 2023 года он предстал перед российским лидером в подобной спортивной обуви.
Аль Нахайян, прибывший в Москву с официальным визитом, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
20 октября президент ОАЭ проехал по российской столице на черном автомобиле премиум-класса Aurus в сопровождении мотоциклов.
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