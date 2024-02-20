Украинский танк, затрофеенный ВС РФ, освобождал Авдеевку от ВСУ

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Украинский танк Т-64, который должны были отправить в Польшу, но перехваченный российскими военными, принимал участие в освобождении Авдеевки. Об этом рассказал командир танка с позывным «Чута» танкового батальона 1-й Славянской бригады. Его слова передает РИА Новости.
«Это танк трофейный, но защита уже модернизированная, потому что динамическая защита уже спрятана под толстым металлом. То есть его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку. И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски», — рассказал боец ВС РФ.
Он пояснил, что танк был предназначен для экспорта в Польшу, однако был перехвачен российскими силами.
Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе войск из города в этот же день, однако, по заявлениям российского министерства обороны, украинские солдаты начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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Элина Позднякова