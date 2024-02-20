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Озвучена основная проблема российского бобслея

Бобслеист Воевода: «Бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся»
20 февраля 2024, 18:33
Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира по бобслею Алексей Воевода высказал мнение о том, что проблема российского бобслея состоит в том, что им руководят люди, далёкие от этого вида спорта.
«К сожалению, сейчас бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся. Когда во главе Федерации встал Александр Зубков, еще хватало скорости процессов, которые были разогнаны при нас с ним. Когда он занял пост президента Федерации бобслея и скелетона России, началась истерия с отменой любых спортивных мероприятий в РФ», — отметил в беседе с Газета.ру Воевода.

Он подчеркнул, что не считает виновным в ситуации самого Зубкова, однако он высказал мнение о том, что продолжать бороться за турнир было необходимо.


Ранее сообщалось, что 16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду, а на стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц.

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#мнение
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Вяльбе резко раскритиковала сокращение дистанции Гонки Легкова с 50 до 20 км
20 февраля 2024, 19:52

Фото: istockphoto.com/HenrikNorway

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе критически охарактеризовала решение сократить дистанцию Гонки Легкова с 50 км до 20 ради биатлонистов.
«Это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? <...> Мы под них ещё и подстраиваемся. 20 км для них обязательно сделают. Никакая мы с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru ситуацию Вяльбе.

В этом году Гонка Легкова пройдёт 23-24 февраля в городе Пересвете.

Ранее Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Она добавляла, что уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.

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#гонки
#соревнования
#биатлон
#спортсмены
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Футболист Деменко объяснил покупку Угальде «Спартаком»
20 февраля 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Футболист Максим Деменко высказал мнение о том, что покупка форварда Манфреда Угальде «Спартаком» является имиджевым шагом для клуба.
«Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. <…> Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. <…> Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно взять чемпионство. Будет сложновато отыграть отрыв», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Деменко.

Отмечается, что покупка Угальде за €13 млн стала второй в истории самых дорогих трансферов «Спартака».

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что благодаря трансферной политике ЦСКА не усиливается, а лишь делает такой вид.

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Тренер Каррера: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ
20 февраля 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Краснодар» имеет хорошие шансы стать чемпионом в РПЛ.
«Краснодар» имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Напомним, после 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой также выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду, поскольку, по его мнению, команда не просто хорошо шла в этом сезоне, но и сохранила всех лидеров и сильных игроков.

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#спорт
#краснодар
#футбол
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Футболист Пономарев раскритиковал трансферную политику ЦСКА
20 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что благодаря трансферной политике ЦСКА не усиливается, а лишь делает такой вид.
«Не до конца понимаю трансферную политику ЦСКА: из клуба уходят игроки, а на их место никого нормального не покупают. Айсауи сырой, он не поможет команде прямо сейчас. ЦСКА не усиливается, а лишь делает вид», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Так, стало известно о переходе полузащитника Сида Ахмеда Айсауи в ЦСКА, стоимость которого составила 250 тыс. евро.

Ранее бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил уверенность в том, что при возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону» спортсмен потянет уровень команды. Более того, он высказал мнение о том, что Кварацхелия сможет усилить команду.

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#спорт
#мнение
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Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота
20 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Боксёры из Московской области завоевали четыре награды высшей пробы на XXXVI Всероссийских соревнованиях класса «А» среди мужчин от 19 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первое место в весовой категории 71 кг занял Леон Курчиев из Ивантеевки, в категории 75 кг – Матвей Варакин из Королёва, в весе 80 кг – Михаил Усов из Подольска, в категории свыше 92 кг – Владислав Комаров из Люберец. Представители Московской области также удостоились специальных титулов турнира. Усов был признан лучшим боксёром соревнований, а Комаров получил специальный приз «За волю к победе», – говорится в сообщении.
Турнир проходил в Люберцах с 14 по 19 февраля. Он был посвящён памяти мастера спорта России Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера страны Александра Щедеркина. За пять дней 127 спортсменов из 22 регионов определили сильнейших в 12 весовых категориях.

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#московская область
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Подольский «Витязь» вошёл в топ-20 детских хоккейных школ России
20 февраля 2024, 16:40

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Подмосковный «Витязь» включён в двадцатку сильнейших хоккейных школ страны. По итогам сезона 2022/23 годов он набрал 28 баллов и занял 18-е место из 50, сообщил глава городского округа Юрий Артамонов.
«Достойные результаты – и в рейтинге тренеров. Юрий Тряскин, который также является директором Спортивной школы олимпийского резерва, вошёл в топ-100, став 37-м. Именно с детско-юношеского спорта начинается путь в большой хоккей. Благодаря качественной подготовке самых маленьких наши спортсмены впоследствии могут тягаться с профессионалами мирового уровня», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Он пообещал, что на основе рейтингов Континентальная хоккейная лига произведёт стимулирующие выплаты. Программу поощрения ведущих школ и тренеров совет директоров лиги принял в сентябре прошлого года.

Спортивная школа по хоккею появилась в Подольске ещё в 2004 году. Через три года ей присвоили статус олимпийской. Нынешнее название «Витязь» она получила в 2015-м.

В муниципальном учреждении занимаются около 400 детей в возрасте от пяти до 17 лет не только из Подольска и Подмосковья, но и со всей страны.

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#григорий артамонов
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#дети
#спорт
#подмосковье
#московская область
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Месси заявил, что не сыграл в матчах в Китае не по политическим причинам
20 февраля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В своем обращении к болельщикам Месси утверждает, что причина его отсутствия на поле в Китае связана с травмой, а не с политикой, сообщает Lenta.ru.
«Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз», — отмечает футболист, подчеркивая, что причиной его пропуска стал дискомфорт в мышце.
Несмотря на его объяснение, Месси подвергся критике за неявку на товарищеский матч против сборной Hong Kong XI 4 февраля. Представители Гонконга выразили разочарование этим событием, отметив, что их правительство и болельщики остались обескуражены.

Впоследствии Месси извинился перед своими поклонниками и пояснил, что его отсутствие на поле обусловлено травмой.
«Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — подчеркнул он.

Организаторы встречи также обещали частичное возмещение стоимости билетов болельщикам в знак извинений за произошедшее.

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#пропуска
#футболист
#игра
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Тарасова ответила российским фигуристам, которые хотят сменить спортивное гражданство
Тарасова высказалась об идее Канады упростить смену спортивного гражданства
19 февраля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу Канады о смене гражданства российскими фигуристами.
Напомним, накануне Федерация фигурного катания Канады предложила облегчить форму смены спортивного гражданства. Тарасова уверена, что держать российских спортсменов никто не будет. По её словам, если у фигуриста нет мотивации выступать за свою страну, её не взрастить даже за счёт денег.
«Чем мы можешь помочь фигуристам, чтобы не лишиться их? Кто будет добавлять финансовую мотивацию, чтобы удержать их? У федерации есть деньги? Министерство спорта? Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство <…> Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другом», — процитировало российского тренера Metaratings.ru.
Напомним, 1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил гражданам РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Из-за санкций спортсмены не участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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#гражданство
#деньги
#россия
#фигурное катание
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Ледовый спидвей вернулся на стадион «Зоркий» в Красногорске
19 февраля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации г. о Красногорск

16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гонки в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. В последние годы география городов, где они проходили, заметно сузилась. Соревнования устраивают в Тольятти, Каменск-Уральском, Уфе, Шадринске и Вятских Полянах. Стадионы в этих городах отличаются тем, что спортсмены катаются только по натуральному льду. После продолжительной паузы на финальный этап в Красногорск вновь приехали лучшие из лучших – чемпионы России, Европы и мира.
«Спидвей в Красногорск не просто вернулся – он взорвал. Если сравнивать первый и второй дни, то второй оказался ещё зрелищнее. Трибуны такие же полные. Но если смотреть за ограждение стадиона, там появился третий ряд из людей, которые не попали на арену. Красногорск – наша гордость, и так было всегда», – сказал генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.
По итогам финала действующий чемпион страны, 23-летний уфимец Никита Богданов, стал победителем финала и лучшим гонщиком сезона 2023/2024. Острая борьба развернулась за второе и трете места. Призёров удалось определить лишь в дополнительном заезде. Дмитрий Колтаков завоевал серебро, Сергей Макаров – бронзу.

По результатам сезона первое место – у Богданова, второе – у представителя Тольятти Динара Валеева, третье – у Дмитрия Солянникова из Шадринска.

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