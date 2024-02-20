Озвучена основная проблема российского бобслея

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk
Призёр Олимпийских игр, чемпион мира по бобслею Алексей Воевода высказал мнение о том, что проблема российского бобслея состоит в том, что им руководят люди, далёкие от этого вида спорта.
«К сожалению, сейчас бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся. Когда во главе Федерации встал Александр Зубков, еще хватало скорости процессов, которые были разогнаны при нас с ним. Когда он занял пост президента Федерации бобслея и скелетона России, началась истерия с отменой любых спортивных мероприятий в РФ», — отметил в беседе с Газета.ру Воевода.
Он подчеркнул, что не считает виновным в ситуации самого Зубкова, однако он высказал мнение о том, что продолжать бороться за турнир было необходимо.
Читайте также:
Подольский «Витязь» вошёл в топ-20 детских хоккейных школ России
Ледовый спидвей вернулся на стадион «Зоркий» в Красногорске
В Красногорске определились призёры чемпионата России по мотогонкам на льду
Мелисса Тимофеева