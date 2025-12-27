Достижения.рф

ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.



В послании Ким Чен Ын от имени правительства и жителей КНДР выразил «самые теплые и искренние пожелания» президенту и народу России. Он отметил, что в уходящем году отношения между двумя странами еще больше укрепились, а также заявил, что никто не сможет разрушить их единство.

Напомним, 25 декабря Путин также отправил новогоднюю поздравительную телеграмму корейскому лидеру. Он подчеркнул, что уходящий год представлял особое значение для отношений ​Москвы и Пхеньяна.

Лидия Пономарева

