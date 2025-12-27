ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.
В послании Ким Чен Ын от имени правительства и жителей КНДР выразил «самые теплые и искренние пожелания» президенту и народу России. Он отметил, что в уходящем году отношения между двумя странами еще больше укрепились, а также заявил, что никто не сможет разрушить их единство.
Напомним, 25 декабря Путин также отправил новогоднюю поздравительную телеграмму корейскому лидеру. Он подчеркнул, что уходящий год представлял особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна.
