Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.
Президент России Владимир Путин отметил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях. Он обратил внимание на то, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо и строятся на принципах демократии. В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за визит в страну и заявил, что Китай высоко ценит партнёрство с Россией.
Председатель КНР также назвал российско-китайские отношения эталоном.
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Президент России Владимир Путин отметил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях. Он обратил внимание на то, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо и строятся на принципах демократии. В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за визит в страну и заявил, что Китай высоко ценит партнёрство с Россией.
Председатель КНР также назвал российско-китайские отношения эталоном.
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Анастасия Хохлова