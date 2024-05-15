Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил новому министру обороны Андрею Белоусову максимально «открыть» одной из самых закрытых ведомств страны. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства призвал открыть Минобороны «настолько, насколько это возможно».
По словам Путина, это необходимо для того, чтобы министерство смогло впитать всё самое лучшее и современное для дальнейшего использования новейших разработок для работы на после боя с военными, участвующими в спецоперации.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ, которым назначил на пост министра обороны России Андрея Белоусова. Ранее этот пост с 2012 года занимал Сергей Шойгу.
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По словам Путина, это необходимо для того, чтобы министерство смогло впитать всё самое лучшее и современное для дальнейшего использования новейших разработок для работы на после боя с военными, участвующими в спецоперации.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ, которым назначил на пост министра обороны России Андрея Белоусова. Ранее этот пост с 2012 года занимал Сергей Шойгу.
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Анастасия Чинкова