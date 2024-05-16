Путин для перемещений по Пекину выбрал лимузин «Аурус»

Фото: istock / Anton Vakhrushev
По прибытии в Пекин президент России Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Об этом информирует ТАСС.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая). Путина встретили представители китайской стороны и российской дипмиссии.
Глава РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».
Визит президента пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Подробнее о планах лидера государства в Китае можно узнать в нашем материале.
Ранее Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России.
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Глава РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».
Визит президента пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Подробнее о планах лидера государства в Китае можно узнать в нашем материале.
Ранее Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России.
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Алина Юрчак