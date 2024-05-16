Путин для перемещений по Пекину выбрал лимузин «Аурус»

Минздрав РФ впервые представил перечень лекарств, не относящиеся к списку наркотических или психотропных, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять автомобилем.

Список лекарств Минздрава

антигистаминные «Супрастин», «Тавегил», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин»;

противопростудные препараты «Максиколд», «Терпинкод», «Колдрекс найт»,«Тедеин», «Колдакт», «Стопгрипан»;

обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;

жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Антигриппин», «Форейн», «РиниКолд Макс».



В Минздраве объяснили, чем именно опасен прием каждого из этих препаратов для водителей. К примеру, корвалол — это снотворное, влияющие на центральную нервную систему. «Колдакт» и «Терафлю» могут вызывать помутненность зрения, головокружение и нарушение координации движений.

Капли для глаз «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство сонливости и усталости, нитроглицерин провоцирует снижение двигательной активности и т. д.

Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Коммераснтом» заявил, что в списке присутствуют спиртосодержащие спреи для больного горла, которые никак не влияют на психомоторные реакции (например, «Тантум верде», «Септолете»). Он также отмечает наличие противоаллергических препаратов.

«Люди, страдающие аллергией, прекрасно понимают возможные побочные эффекты. И что же, теперь нельзя из пункта А в пункт Б доехать, даже если они прекрасно переносят лекарство?», — задался вопросом Беспалов.

Эксперт призвал «очистить» документ от спорных пунктов и описать правоприменительную практику, позволяющую водителям понимать, за что наступает ответственность.





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