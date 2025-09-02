Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

02 сентября 2025, 08:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются ключевыми странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.