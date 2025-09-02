Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне
На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются ключевыми странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что 9 мая и 3 сентября обе страны принимают участие в празднованиях, посвященных Победе в мировой антифашистской войне, что стало доброй традицией в двусторонних отношениях. Это подчеркивает важную роль Китая и России как главных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Си Цзиньпин добавил, что совместное участие в этих торжествах демонстрирует решимость двух стран защищать итоги войны и историческую правду о ней.
Китай готовится к торжественному празднованию 80-й годовщины победы. 3 сентября в Пекине пройдет масштабный парад, на котором КНР продемонстрирует военную технику, произведенную в стране и находящуюся на вооружении армии. На церемонии ожидается присутствие президента России Владимира Путина и лидеров других государств. Российский президент будет участвовать в мероприятии в качестве почетного гостя.
