Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры «за чашкой чая» в Пекине

29 августа 2025, 21:17

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября, где состоится его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Ушаков.