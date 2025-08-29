Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры «за чашкой чая» в Пекине
Президент России Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября, где состоится его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Ушаков.
По его словам, переговоры начнутся в расширенном составе с участием ключевых министров и представителей обеих стран. Затем лидеры продолжат общение в более узком кругу – «за чашкой чая», что позволит обсудить важные вопросы в неформальной обстановке.
С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и сам Дмитрий Ушаков.
