Путин поменял структуру управления в своей администрации
Президент РФ Владимир Путин утвердил в составе администрации новое управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству. Соответствующий указ "О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ" вступает в силу с 29 августа.
Одновременно упразднены два управления — по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации поручено в трёхмесячный срок провести необходимые организационно‑штатные мероприятия; до их завершения сотрудники упраздняемых подразделений продолжат работу.
До роспуска управление по межрегиональным и культурным связям, которым руководил Игорь Маслов, занималось проектами с зарубежными партнёрами, призванными помогать реализации внешнеполитической стратегии президента; управление по приграничному сотрудничеству под руководством Алексея Маслова обеспечивало деятельность главы государства по европейскому направлению и координацию соответствующих федеральных органов. Оба управления также готовили для президента аналитические материалы по своему профилю.
До принятия этого указа в структуре администрации насчитывалось 23 управления, а также референтура и канцелярия. Последняя крупная перестановка в аппарате произошла после вступления Владимира Путина в должность в июне прошлого года, когда было создано пять новых подразделений.
