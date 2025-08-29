Путин поменял структуру управления в своей администрации

29 августа 2025, 20:55

ТАСС: Путин создал новое управление в своей администрации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин утвердил в составе администрации новое управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству. Соответствующий указ "О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ" вступает в силу с 29 августа.