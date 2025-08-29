Ушаков огласил состав российской делегации в переговорах Путина и Си Цзиньпина
В состав российской делегации, которая сопроводит президента Владимира Путина на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, войдут три вице‑премьера, более десяти министров, а также представители бизнеса и госкорпораций, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.
По словам Ушакова, в делегацию войдут он сам; вице‑премьеры Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак; замглавы администрации президента Максим Орешкин; пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков; министр обороны Андрей Белоусов и глава МИД Сергей Лавров.
Также в составе — министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунов, министр экономического развития Максим Решетников, министр спорта Михаил Дегтярев, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минсельхоза Оксана Лут.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября; в мероприятии примут участие более 20 глав государств и представители 10 международных организаций.
