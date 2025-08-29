Ушаков огласил состав российской делегации в переговорах Путина и Си Цзиньпина

29 августа 2025, 18:39

Ушаков: в переговорах Путина и Си Цзиньпина в КНР поучаствуют Песков с Лавровым

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В состав российской делегации, которая сопроводит президента Владимира Путина на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, войдут три вице‑премьера, более десяти министров, а также представители бизнеса и госкорпораций, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.