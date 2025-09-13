Путин и Собянин открыли движение поездов по новому участку Троицкой линии метро

13 сентября 2025, 16:12

Фото: iStock/hank5

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи открыли движение поездов на первом участке Троицкой линии метро – от станции «Новаторская» до «ЗИЛ». Об этом сообщает «Москва 24».