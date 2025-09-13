Путин и Собянин открыли движение поездов по новому участку Троицкой линии метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи открыли движение поездов на первом участке Троицкой линии метро – от станции «Новаторская» до «ЗИЛ». Об этом сообщает «Москва 24».
В состав участка вошли четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Новая линия улучшила транспортную доступность для более чем миллиона москвичей, сократив время в пути до центра города на 10–15 минут.
Пассажиры получили удобные пересадки на МЦК, Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии. Всего на Троицкой ветке теперь работают 11 станций.
По словам Собянина, вся линия до Коммунарки будет функционировать как единая система, а в будущем продолжится строительство в сторону Троицка.
Троицкая линия станет одной из самых протяжённых в столичном метро и обеспечит транспортную доступность почти для двух миллионов человек.
Читайте также: