Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве

12 сентября 2025, 01:40

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО Минобороны сбили два БПЛА Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





Информация поступила в 01:27 (мск). Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



