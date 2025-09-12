Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве
Силы ПВО Минобороны сбили два БПЛА Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Информация поступила в 01:27 (мск). Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Трамп назвал ошибкой прилет беспилотников в Польшу
При этом жители Одинцовского района и Наро-Фоминска сообщили о серии взрывов, которая началась около 01:15 ночи. Слова очевидцев передает Telegram-канал SHOT. Люди докладывали о звуке работы моторов в небе и ярких вспышках.
Предварительно, жертв и разрушений на земле в результате атаки ВСУ нет.
Ранее «Радио 1» писало о том, что ракета с истребителя Су-27 ВВС Украины полностью разрушила здание в селе Копылье Волынской области. Пилот случайно разбомбил дом командира спецназа украинской полиции.