Путин и Собянин прибыли в Национальный космический центр в Москве
Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин прибыли в новый Национальный космический центр в Москве. Об этом пишет ТАСС.
В ходе визита Путин подчеркнул, что потенциал НКЦ и информационной инфраструктуры столицы следует задействовать полностью, чтобы обеспечить для России лидирующие позиции в освоении и изучении космоса, а также в создании решений для развивающихся отраслей XXI века.
Ранее, 13 сентября в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города, Путин объявил о планах посетить НКЦ и назвал новый центр настоящим штабом управления российской космонавтикой.
Перед этим стало известно, что Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети.
