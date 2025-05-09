Путин пожал руку ветеранам на параде Победы на Красной площади

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.
Ранее сообщалось, что отец главы государства Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны. Приказ о награждении подписывал Маршал Советского Союза Леонид Говоров, который был одним из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.
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Ранее сообщалось, что отец главы государства Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны. Приказ о награждении подписывал Маршал Советского Союза Леонид Говоров, который был одним из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.
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Анастасия Чинкова