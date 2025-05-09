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Путин пожал руку ветеранам на параде Победы на Красной площади

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

Ранее сообщалось, что отец главы государства Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны. Приказ о награждении подписывал Маршал Советского Союза Леонид Говоров, который был одним из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.

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#владимир путин
#парад победы
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#москва
#россия
Александр Лукашенко и его сын Николай прибыли в Кремль
09 мая 2025, 10:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним приехал его сын Николай, сообщает RT.
Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, примут участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.

Кроме того, по Красной площади пройдут расчёты из тринадцати стран, в том числе — из Республики Беларусь, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Лаоса и Монголии.

Военный парад в честь дня Победы начинается на Красной площади в 10 утра.

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#александр лукашенко
#белоруссия
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#9 мая
#парад победы
#москва
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Вучич дал Путину слово приехать на День Победы
Вучич сдержал слово, данное Путину, и приехал на День Победы
09 мая 2025, 09:52

президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на 80-летие Победы. Вучич своё слово сдержал.
«Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — сказал президент Сербии в интервью телеканалу «Россия 1».
Он подчеркнул важность переговоров с российским лидером и развитие двусторонних отношений для Белграда. Вучич отметил, что важно сохранить память о Великой Отечественной (войне), Победе.
«Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», — добавил президент Сербии.
Ранее в Евросоюзе предупредили лидеров стран-кандидатов и членов ЕС о том, что не следует посещать Москву 9 мая. В ответ на это Александр Вучич заявил, что обещал Владимиру Путину приехать на День Победы, но без представителей правительства и армии, чтобы не оказаться под санкциями.

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Си Цзиньпин: Китаю и России необходимо быть друзьями, закаленными, как сталь
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#день победы
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Си Цзиньпин: Китаю и России необходимо быть друзьями, закаленными, как сталь
09 мая 2025, 06:41

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Китаю и России необходимо оставаться друзьями, закаленными, как сталь. Об этом сообщает МИД КНР.
«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь», — цитирует ведомство слова Си Цзиньпина.

Глава страны отметил, что дружба между странами закалилась кровью и огнем, благодаря чему РФ и КНР имеют прочный фундамент для развития отношений. Помимо этого народы России и Китая 80 лет назад объединили усилия для борьбы с милитаризмом и нацизмом, что вписало незабываемую главу в историю.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне. По итогу стороны приняли решение углубить партнерство и взаимодействие между государствами.

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#си цзиньпин
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Полянский: в ООН между США и РФ установились удовлетворительные рабочие контакты
09 мая 2025, 06:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, между Россией и США сложились удовлетворительные рабочие контакты во Всемирной Организации. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — сказал агентству Полянский.

Дипломат добавил, что когда случится официальное назначение постпреда США, Россия ждет более решительных действий от американской стороны. При этом от последней ожидают исполнения директив, назначенных президентом Штатов Дональдом Трампом. Полянский отметил, что чем раньше это произойдет, тем лучше.

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#россия
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#отношения
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Китай и Россия достигнут новых высот в контексте сотрудничества двух стран
Global Times: визит Си Цзиньпина в Москву улучшит партнерство Китая с РФ
09 мая 2025, 06:04

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет сотрудничество Китая и России на новые высоты. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times.
«В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности», — передает издание.

К тому же в материале говорится, что приезд Си Цзиньпина в Москву: «не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества».

Напомним, что в Кремле в четверг между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли переговоры на высшем уровне. В результате встречи лидеры государств договорились в дальнейшем усиливать партнерство и стратегическое взаимодействие стран.

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#владимир путин
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