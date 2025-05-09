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«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество»: Путин произнёс речь на параде Победы

Путин на параде Победы заявил, что Россия не допустит искажения истории
президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи глава государства подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней.
«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество», — цитирует слова российского лидера РИА Новости.
Также Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы.

Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

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#9 мая
Путин: Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою
09 мая 2025, 10:55

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Иван Секретарев / Михаил Корытов)

Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, помнит всех, кто отдал свою жизнь за победу.
« <…> склоняем головы <…> перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», — сказал Путин на параде Победы.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

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В параде на Красной площади участвуют более 11,5 тыс. военных

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество»: Путин произнёс речь на параде Победы
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#парад победы
#день победы
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Путин оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне
Путин: победу во Второй Мировой войне приблизило открытие второго фронта
09 мая 2025, 10:54

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Открытие второго фронта поспособствовало приближению Победы во Второй Мировой войне после решающих сражений, произошедших на территории СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет помнить о том, что именно открытие второго фронта приблизило победу.

Также Путин отметил, что высоко ценит вклад в нашу общую победу союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая и всех тех, кто сражался во имя мирного будущего.

Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятии присутствуют главы многих дружественных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александра Вучича, а также премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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#россия
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Путин пожал руку ветеранам на параде Победы на Красной площади
09 мая 2025, 10:25

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

Ранее сообщалось, что отец главы государства Владимир Спиридонович Путин был награждён медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны. Приказ о награждении подписывал Маршал Советского Союза Леонид Говоров, который был одним из авторов плана по прорыву блокады Ленинграда.

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#парад победы
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Александр Лукашенко и его сын Николай прибыли в Кремль
09 мая 2025, 10:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним приехал его сын Николай, сообщает RT.
Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, примут участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.

Кроме того, по Красной площади пройдут расчёты из тринадцати стран, в том числе — из Республики Беларусь, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Лаоса и Монголии.

Военный парад в честь дня Победы начинается на Красной площади в 10 утра.

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#9 мая
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#москва
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Вучич дал Путину слово приехать на День Победы
Вучич сдержал слово, данное Путину, и приехал на День Победы
09 мая 2025, 09:52

президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на 80-летие Победы. Вучич своё слово сдержал.
«Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — сказал президент Сербии в интервью телеканалу «Россия 1».
Он подчеркнул важность переговоров с российским лидером и развитие двусторонних отношений для Белграда. Вучич отметил, что важно сохранить память о Великой Отечественной (войне), Победе.
«Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», — добавил президент Сербии.
Ранее в Евросоюзе предупредили лидеров стран-кандидатов и членов ЕС о том, что не следует посещать Москву 9 мая. В ответ на это Александр Вучич заявил, что обещал Владимиру Путину приехать на День Победы, но без представителей правительства и армии, чтобы не оказаться под санкциями.

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