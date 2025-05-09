«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество»: Путин произнёс речь на параде Победы

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи глава государства подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней.
«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество», — цитирует слова российского лидера РИА Новости.Также Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.
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Анастасия Чубина