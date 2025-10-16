Достижения.рф

Украина получила первые партии вооружения в рамках инициативы PURL

Фото: iStock/MikeMareen

Украина получила две первые партии вооружений в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.



Источник уточнил, что первые два комплекта вооружений уже доставили в Киев. Ещё два находятся в стадии подготовки к отправке. Общая стоимость поставленного и готовящегося к отправке вооружения оценивается примерно в два миллиарда долларов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что более половины стран альянса готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы PURL.

Программу запустили 14 июля по решению президента США Дональда Трампа и главы НАТО. Инициатива призвана систематизировать военную помощь Киеву и обеспечить её через централизованные закупки американского вооружения странами-членами альянса.

Анастасия Чинкова

