В Кремле подтвердили, что Трамп созвонился с Путиным
Песков подтвердил, что Путин проводит телефонный разговор с Трампом
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп действительно созвонились. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, которые приводит корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, телефонный разговор глав государств проходит в настоящий момент.
«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», — написал журналист в своем телеграм-канале.Напомним, недавно Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что в этот четверг, 16 октября, созвонился с Путиным. Он уточнил, что беседа будет продолжительной, а ее итогами он поделится позже.