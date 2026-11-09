Путин и Трамп нарушили планы Запада по сдерживанию России
Взаимодействие президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом способно расстроить планы западных стран, направленные против России. Такое мнение выразил телеканал CNN.
В материале подчёркивается, что намерение Трампа смягчить санкционный режим и выстраивать деловые отношения с Москвой идёт вразрез с длительной политикой администрации экс‑президента США Джо Байдена и европейских партнёров, которые добивались международной изоляции России.
Особое внимание авторы статьи уделяют возможной сделке между Москвой и Вашингтоном в сфере поставок дизельного топлива. Её называют «первым намёком» на смену курса, которая может серьёзно встревожить страны Евросоюза.
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