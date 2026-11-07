«Защитить нас от безумных леваков»: Хабибу Нурмагомедову предложили должность в Белом доме

07 ноября 2026, 23:50

Трамп предложил российскому бойцу Нурмагомедову пост в Белом доме

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дэйне Уайту пост пресс-секретаря Белого дома и призвал его взять в помощники российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Соответствующую информацию американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.





Предложение последовало на фоне кадровых перестановок в резиденции президента. Предыдущий пресс-секретарь, Кэти Захария, продержалась на должности всего пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией. Она сменила Кэролин Левитт, которая проработала около полутора лет и покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей после рождения второго ребенка.



«Я попросил его [Уайта] взять с собой в качестве помощников, хотя некоторые из них и не из нашей страны, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», — написал Трамп.