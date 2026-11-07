Трамп выступил с новым заявлением по России и Украине

07 ноября 2026, 04:38

Трамп заявил о проведении встреч и звонков по ситуации вокруг России и Украины

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении встреч и телефонных разговоров по ситуации вокруг России и Украины — сегодня и завтра. Его слова приводит РИА Новости.





Глава Белого дома также отметил, что стороны впервые выразили обоюдное стремление к урегулированию конфликта.

«Россия и Украина впервые хотят урегулировать. У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, и завтра тоже запланированы», — сказал Трамп.