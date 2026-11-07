Трамп выступил с новым заявлением по России и Украине
Трамп заявил о проведении встреч и звонков по ситуации вокруг России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил о проведении встреч и телефонных разговоров по ситуации вокруг России и Украины — сегодня и завтра. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Белого дома также отметил, что стороны впервые выразили обоюдное стремление к урегулированию конфликта.
«Россия и Украина впервые хотят урегулировать. У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, и завтра тоже запланированы», — сказал Трамп.Ранее, 4 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой в ближайшее время не ожидается. Он добавил, что трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби будет посвящена гарантиям безопасности сторон, и все ее нюансы обсудят за закрытыми дверями.
Напомним, переговоры России, США и Украины назначены на 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Американскую сторону будут представлять спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.