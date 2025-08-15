Путин и Трамп поговорили десять минут в лимузине без переводчика
Путин и Трамп обсудили вопросы в американском лимузине, общаясь напрямую
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели около десяти минут в беседе на английском языке, находясь в одном лимузине, передаёт NBC News.
По данным журналистов, разговор проходил без участия переводчиков.
Лидеры вместе покинули взлётно-посадочную полосу и продолжили общение в президентском автомобиле Трампа.
Корреспондент NBC Кир Симмонс отметил, что Путин владеет английским на достаточном уровне, чтобы поддерживать диалог без посредников.
