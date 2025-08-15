Достижения.рф

Путин и Трамп поговорили десять минут в лимузине без переводчика

Путин и Трамп обсудили вопросы в американском лимузине, общаясь напрямую
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели около десяти минут в беседе на английском языке, находясь в одном лимузине, передаёт NBC News.



По данным журналистов, разговор проходил без участия переводчиков.

Лидеры вместе покинули взлётно-посадочную полосу и продолжили общение в президентском автомобиле Трампа.

Корреспондент NBC Кир Симмонс отметил, что Путин владеет английским на достаточном уровне, чтобы поддерживать диалог без посредников.

Софья Метелева

