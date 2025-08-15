Песков раскрыл планы Путина после завершения саммита с Трампом
Путин посетит могилу советских летчиков после саммита с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после завершения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом посетит мемориал советским летчикам и возложит цветы. Об этом политик заявил в эфире Первого канала.
Как уточнил Песков, речь идёт о захоронении военных пилотов, а также одного гражданского, погибших во время Великой Отечественной войны.
«Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы», — заявил представитель Кремля.Мемориал связан с историей авиатрассы «Аляска — Сибирь», которую использовали для перегона американских самолетов, поставленных в СССР по программе ленд-лиза.
Ранее в Магадане Владимир Путин уже возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» перед встречей с Трампом.