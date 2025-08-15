Песков раскрыл планы Путина после завершения саммита с Трампом

15 августа 2025, 21:25

Путин посетит могилу советских летчиков после саммита с Трампом

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после завершения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом посетит мемориал советским летчикам и возложит цветы. Об этом политик заявил в эфире Первого канала.





Как уточнил Песков, речь идёт о захоронении военных пилотов, а также одного гражданского, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы», — заявил представитель Кремля.