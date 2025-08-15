Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один Cadillac в аэропорту Анкориджа
Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия в аэропорт Анкориджа на Аляске отправились в одну машину. Трансляцию события вёл телеканал C-Span.
Главы государств вышли из самолётов, обменялись рукопожатием, немного попозировали для прессы, а затем направились к автомобилям. Оба сели в чёрный Cadillac.
Ожидается, что переговоры начнутся с закрытой беседы тет-а-тет при участии помощников и переводчиков.
Ключевой вопрос встречи — поиск долгосрочного мирного решения украинского конфликта.
