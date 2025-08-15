Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль на Аляске

15 августа 2025, 22:38

Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один Cadillac в аэропорту Анкориджа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия в аэропорт Анкориджа на Аляске отправились в одну машину. Трансляцию события вёл телеканал C-Span.