Трамп готов предложить Путину уступки для урегулирования ситуации на Украине

Трамп рассматривает вариант «пряника» для продвижения переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп планирует сделать президенту России Владимиру Путину выгодное предложение по вопросу Украины, чтобы способствовать разрешению конфликта. Об этом сообщает CNN.



«Трамп заявил, что в ходе его встречи с президентом Владимиром Путиным основное внимание будет уделено урегулированию войны на Украине из-за деловых сделок с Россией, однако представители администрации в частном порядке заявляют, что необходимо предлагать Путину «пряник», чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки в деле установления мира на Украине», — уточняет телеканал.
Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на Аляске. Главным пунктом обсуждений станет поиск мирного решения украинского кризиса. Среди возможных предложений — обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Также лидеры планируют обсудить перспективы экономического взаимодействия между Россией и США.
