Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже более часа. Об этом в соцсети Х написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп находится в Овальном зале и ведёт телефонный разговор с российским коллегой. Беседа началась в 10:00 по восточному поясному времени, или в 17:00 по московскому времени.
Скавино добавил, что звонок проходит хорошо и по-прежнему продолжается.
Напомним, что беседа между главами двух государств была анонсирована на прошлой неделе. На повестке стоит конфликт на Украине. Трамп намерен договориться с Путиным о 30-дневном прекращении огня на Украине, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире. Киев уже принял такое соглашение о перемирии.
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Скавино добавил, что звонок проходит хорошо и по-прежнему продолжается.
Напомним, что беседа между главами двух государств была анонсирована на прошлой неделе. На повестке стоит конфликт на Украине. Трамп намерен договориться с Путиным о 30-дневном прекращении огня на Украине, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире. Киев уже принял такое соглашение о перемирии.
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Анастасия Чинкова