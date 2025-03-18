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Траектория предстоящих телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет строиться на том, чтобы найти оптимальную формулу решения конфликта на Украине, которая не принесет ущерб Москве. Так считает политолог Сергей Маркелов.
«Нам важно удовлетворить собственные интересы, поэтому любое предложение, основанное на «хотелках» Украины, мы будем делить на 130», — пояснил Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой».
Он привел в пример вопрос совместного контроля безопасности в Черном море. Так, специалист считает, что Россия, возможно, позволит Украине оставить контроль над портами Николаева и Одессы, однако безопасностью Черного моря будет заниматься самостоятельно или совместно с США.
Также Маркелов добавил, что Путин и Трамп могут обсудить полномочия по контролю Запорожской АЭС и другие оперативные вопросы повестки дня. Речь между лидерами РФ и США пойдет про окруженных в Курской области солдат НАТО (30-50 человек), которые корректировали атаки БПЛА на территорию России. Трамп желает спасти их, однако Путин четко дал понять, что все окруженные должны сдаться в плен.
Маркелов уверен, что Путин будет продвигать лишь собственные интересы.
Заместитель руководителя правительства Сербии Александр Вулин считает, что от предстоящего телефонного разговора лидеров России и США можно ждать позитивный исход, однако все вопросы решить в разговоре не получится. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Так, Вулин отметил, что беседа будет направлена на установление новой системы безопасности во всем мире.
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Напомним, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится во вторник, 18 марта.
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Элина Позднякова