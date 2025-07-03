Путин и Трамп завершили телефонный разговор: главные заявления лидеров России и США
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился почти час. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга рассказал о главных деталях беседы глав государств.
Путин в ходе разговора подчеркнул, что Россия намерена продолжать поиск переговорного решения конфликта на Украине. Тем не менее, Москва не собирается отказываться от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.
Тема прекращения американских поставок оружия на Украину не затрагивалась в сегодняшнем диалоге. Также не обсуждались конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Также лидеры затронули события в Иране, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, подчеркнув важность дипломатии в урегулировании конфликтов.
Ушаков подытожил, что тон диалога был дружеский и откровенный. Трамп и Путин были «на одной волне». Лидеры готовы продолжать общение друг с другом. При необходимости беседы они могут поднять трубку в любой момент в течение дня.
При этом личную встречу Путин и Трамп не обсуждали.
Российский лидер поздравил американского коллегу с праздником 4 июля, отметив вклад России в становление государственности Штатов.
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