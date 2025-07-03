Путин и Трамп завершили телефонный разговор: главные заявления лидеров России и США

03 июля 2025, 19:35

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился почти час. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга рассказал о главных деталях беседы глав государств.