США собираются провести ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе
США собираются провести ядерные переговоры с Ираном в Осло на предстоящей неделе. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф намерен встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для возобновления диалога по ядерной сделке.
При этом издание уточняет, что ни одна из стран публично не подтвердила запланированную встречу. Также не установлена точная дата встречи представителей.
В публикации говорится, что, если встреча состоится, это будут первые прямые переговоры США и Ирана с тех пор, как американский президент Дональд Трамп в прошлом месяце приказал нанести военный удар по ядерным объектам на иранской территории.
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