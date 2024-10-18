Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине

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Определять сроки завершения украинского конфликта контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.
Российский лидер также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине.
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