Путин инициировал кадровые изменения в составе фонда «Защитники Отечества»

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ об изменении состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».
Из документа следует, что из состава совета исключаются Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны и обвинён в получении взятки в особо крупном размере и двух случаях растраты. Кадровые изменения также коснулись Олега Матыцина Пантелеимона (Александра Шатова) и Андрея Турчака — их всех уволили.
На место старых в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» были введены новые участники.
Сообщается, что одно из мест в фонде занял министр спорта Михаил Дегтярев.
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На место старых в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» были введены новые участники.
«Владимир Путин включил врио секретаря Генсовета Единой России, первого вице-спикера СФ Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»», — сказано в официально опубликованных правовых актах.
Сообщается, что одно из мест в фонде занял министр спорта Михаил Дегтярев.
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Ольга Енгалычева