Путин инициировал кадровые изменения в составе фонда «Защитники Отечества»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко обратился к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу над Камалой Харрис в борьбе за пост президента США, и попросил помочь в проведении выборов в Верховную Раду. Из-за военного положения, действующего в стране, украинские парламентарии не могут организовать выборы самостоятельно, сообщает издание «Страна.ua».