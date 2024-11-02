Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сотрудник Минобороны начал работу в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье

Сотрудник Минобороны начал работу в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Оригинал
Сотрудник Военно-социального центра Минобороны начал работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Московской области. Это позволит помогать военнослужащим в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе фонда.
«Это правильное и своевременное решение. С появлением сотрудника ВСЦ и более плотным сотрудничеством с Минобороны России больше наших героев смогут получить помощь», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.
Военнослужащие и члены их семей могут обратиться к сотруднику ВСЦ с вопросами, связанными с участием в СВО. Заявления передадут в Военно-социальный центр военного ведомства. Обращение обработают в информационной системе центра, и обратившийся получит сведения или документы, подтверждающие участие в спецоперации.


«Я пришёл в фонд оформить справку участника специальной военной операции. Процедура получения очень простая, быстрая и удобная. Можно за несколько минут оформить документ. Не надо никуда ходить и что-то собирать. Пришёл с паспортом, обратился к сотруднику – и он всё сделает», – поделился участник СВО Сергей Фролов.
С 1 ноября заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации. Получить электронную справку может любой участник и члены его семьи. Для этого нужен минимальный комплект документов. Уже в первый день поступило более 40 тыс. заявок.

Читайте также:

На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО

В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
#подмосковье
#московская область
#фонд защитники отечества
#сво
#спецоперация
#минобороны рф
МО РФ: Российские войска «Ланцетом» уничтожили французскую гаубицу Caesar
02 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Сумской области российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства. Для атаки использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Огневая позиция французской гаубицы была обнаружена разведчиками российской войсковой группировки «Север». Координаты передали на командный пункт, где было принято решение использовать для атаки смертоносные барражирующие боеприпасы, которые уже стали настоящим кошмаром для украинской военной техники.

Прямыми попаданиями «Ланцетов» САУ противника была уничтожена. Точность и эффективность поражения заданной цели была зафиксирована средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Читайте также:

БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве

В России создан контроллер для точного управления дронами
#боеприпасы
#рф
#разведка
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
02 ноября 2024, 17:32

Фото: iStock/blinow61

СК РФ расследует гибель российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.
Согласно сообщению, в соцсетях опубликовали фотографию, где запечатлены погибшие бойцы ВС РФ, попавшие в плен к ВСУ. У одного из них были связаны руки, что указывает на гибель российских военных в плену, а не во время выполнения боевого задания.

«Врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Также планируется выяснить место, где сделали фотографию, провести расследование, обнаружить доказательства преступлений боевиков ВСУ и установить их личности.

Читайте также:

СК возбудил дело на боевиков ВСУ, взорвавших монастырь в Курской области

Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
#дело
#уголовное дело
#погибшие
#гибель
#расследование
#сво
#всу
#вс рф
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО
Меркурис: ВС РФ совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО
02 ноября 2024, 16:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Продвижение ВС РФ в октябре этого года стало крупнейшим с начала СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Говоря о территориях, он подчеркнул, что в октябре мировое сообщество стало свидетелями крупнейшего продвижения российских войск с начала спецоперации на Украине.

Меркурис добавил, что исключением могут быть лишь первые месяцы СВО.

Накануне Минобороны России в еженедельной сводке новостей с фронта сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили девять населённых пунктов только в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще несколько были освобождены на других направлениях фронта.

Читайте также:

В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ

МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»*

*запрещённая в России террористическая организация
#вс рф
#всу
#сво
#днр
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил
Сырский: ВС РФ проводят мощнейшее наступление с начала СВО
02 ноября 2024, 16:08

Александр Сырский и Карел Ржегка

ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений армии России с начала проведения спецоперации. Об этом заявил главком Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, его слова передает украинское издание «Страна».
«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — заявил Сырский.
Ранее Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. В ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.

Читайте также:

В ВСУ требуют уволить Сырского

Сырский срочно прибыл в Запорожскую область

Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
#сша
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр
02 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) покидают Часов Яр, так как все подъезды к городу контролируют ВС РФ, информирует ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
Положение украинской армии на данной территории с каждым днём ухудшается. Главная транспортная артерия, снабжавшая город, стала «дорогой смерти», а подъездные пути могут быть опасными, сообщает Чукча.

«Враг уже сейчас сосредотачивает наиболее ценную артиллерию за городом. Туда же отступили и вражеские силы БПЛА, а также элитные части ГУР и СБУ», — отмечает военнослужащий.

На данный момент Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты, добавил Чукча.

Ранее военный рассказывал, что российские подразделения, которые участвуют в боях за Часов Яр, могут инициировать бои на каждом участке и ведут атакующие действия.

Читайте также:

Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив

Военный эксперт Матвиийчук назвал самое мощное российское оружие в зоне СВО
#оружие
#город
#солдаты
#сво
#вс рф
#сбу
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Швыткин заявил о произошедшем в зоне СВО переломе
02 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/zim286

В ходе специальной военной операции на Украине в последнее время произошли значительные изменения. Уже можно говорить о наступившем переломе в противостоянии.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Он указал, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Армия России движется вперёд на многих направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское.

Повсеместно идёт выдавливание противника с занимаемых позиция, а ВСУ уже давно забыли о наступательных операциях, если не считать вылазку в Курскую область, которая завершилась провалом, продолжил парламентарий. Швыткин также подчеркнул, что в текущей обстановке большое значение имеет каждый населённый пункт, освобождаемый российскими войсками, причём как чисто военное, так и психологическое.

Читайте также:

«Когда мы победим»: В ГД раскрыли, когда закончится СВО

Швыткин: Заявление Зеленского о ядерном оружии подчёркивает его нелегитимность

Депутат Швыткин: есть много доказательств обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
#армия
#вооружённые силы рф
#армия россии
#всу
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами
02 ноября 2024, 15:53

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Многие украинцы ждут освобождения силами ВС РФ, однако вынуждены скрывать это. Об этом рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл в рамках пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — рассказал Мартиндейл.

Он добавил, что необходимость скрывать свои мысли была для него самым запоминающимся во время пребывания на Украине. По его словам, с подобным чувством сталкивался любой украинец.

«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом», — пояснил он.

И люди с этим живут, и вынуждены скрывать свои мысли, заключил Мартиндейл.

Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.

Читайте также:

Российские силовики использовали данные Мартиндейла для ударов по объектам ВСУ

Помогавший ВС РФ американец рассказал, как проехал через Киев и Краматорск

Российские силовики вывезли с Украины партизана-американца
#история
#данные
#люди
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице
«Страна»: во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого
02 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Во Львове пьяный солдат Вооруженных сил Украины сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм», — отмечается в материале.

Согласно недавно обнародованным данным, инцидент с участием солдата Вооруженных сил Украины произошел ещё 6 сентября. В состоянии алкогольного опьянения военнослужащий напал на своего знакомого во время конфликта. В результате происшествия были возбуждены два уголовных дела: по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пьяный военнослужащий ВСУ убил таксиста, который отказался везти его и еще четверых пассажиров. Инцидент произошел в Одессе, где между мужчинами возник конфликт. Военный нанес таксисту несколько ножевых ударов в грудную клетку, в результате чего тот скончался.

Читайте также:

Пленный рассказал о спасении российскими бойцами раненых солдат ВСУ

Стало известно о переходе украинских военных на сторону ВС РФ

Стало известно о подготовке ВСУ линии обороны в Днепропетровской области
#сво
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена»* при ударе ВС РФ
02 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Во время удара по базе нацбата «Кракен»* в Харькове, располагавшейся в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють"», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар пришелся рядом со зданием.

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.

По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

Читайте также:

Подполье: В Одессе поражены две системы ПВО Patriot

Сопротивление: под Киевом поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ

Подполье сообщило об ударе ВС РФ по боевикам «Кракена»* в Харьковской области

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#мвд
#завод
#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников