Сотрудник Минобороны начал работу в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО
Сотрудник Военно-социального центра Минобороны начал работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Московской области. Это позволит помогать военнослужащим в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе фонда.
«Это правильное и своевременное решение. С появлением сотрудника ВСЦ и более плотным сотрудничеством с Минобороны России больше наших героев смогут получить помощь», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.Военнослужащие и члены их семей могут обратиться к сотруднику ВСЦ с вопросами, связанными с участием в СВО. Заявления передадут в Военно-социальный центр военного ведомства. Обращение обработают в информационной системе центра, и обратившийся получит сведения или документы, подтверждающие участие в спецоперации.
«Я пришёл в фонд оформить справку участника специальной военной операции. Процедура получения очень простая, быстрая и удобная. Можно за несколько минут оформить документ. Не надо никуда ходить и что-то собирать. Пришёл с паспортом, обратился к сотруднику – и он всё сделает», – поделился участник СВО Сергей Фролов.С 1 ноября заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации. Получить электронную справку может любой участник и члены его семьи. Для этого нужен минимальный комплект документов. Уже в первый день поступило более 40 тыс. заявок.
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