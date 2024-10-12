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Путин исключил Шойгу и Виннер из Совета по физкультуре и спорту

12 октября 2024, 17:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физкультуры и спорта, исключив из него секретаря Совбеза Сергея Шойгу и экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Виннер. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, из совета были исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Минэнерго России Сергей Цивилев, который ранее возглавлял Кемеровскую область.

При этом в обновлённый список вошёл глава РЖД Олег Белозеров, который недавно был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.



Также в новом составе фигурируют глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин; и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе; глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие.

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Аналитик Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США
12 октября 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прямо сейчас оказался в совершенно невыносимом положении. Причина этого заключается в нежелании Соединённых Штатов выполнять его просьбы, больше напоминающие требования.
Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его мнению, американцы бросят Украину, так как у них есть более актуальные и тревожащие проблемы. Им необходимо обращать внимание на эскалацию на Ближнем Востоке, на усиление Китая и другие проблемы.

«Европа далеко, а Зеленский находится в невыносимом положении. В глубине души он знает, что ему следует делать, но он этого не выполнит», — сказал эксперт.

Меркурис пояснил, что украинский президент понимает, что ему необходимо пойти на мирное соглашение с Россией, но из-за страха неминуемой расправы от радикальных группировок в стране он каждый раз вынужден заявлять о нежелании садиться за стол переговоров.

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#зеленский
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«Русофобия»: Смит прокомментировал отказ украинцев пожать руки российским киберспортсменам
Смит назвал русофобией отказ украинцев пожать руки российским киберспортсменам
12 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Smederevac

Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире — это акт русофобии. Такое заявление сделал 12 октября президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Игроки украинской команды Natus Vincere не пожали руки представителям российской команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро, где первые одержали победу со счетом 2:0.
«На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные киберспортивные команды, не обошлось без проявления русофобии, следы которой мы все чаще замечаем на Западе», — цитирует президента ФКС ТАСС.

Смит отметил, что политика все глубже проникает в спорт. Федерация придерживается принципов, согласно которым спорт должен оставаться вне политики.
«Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — добавил Смит.

Ранее стало известно, что российские кибеоспортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований о нейтральном статусе.

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#спорт
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#россия
#украина
#чемпионат
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Марш пустых кастрюль проходит в Кишиневе из-за бедственного положения в Молдавии
Участников марша кастрюль не подпустили к администрации президента Молдавии
12 октября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

В Кишиневе полиция не пропустила участников «марша кастрюль» к администрации президента Молдавии из-за указания мэра Иона Чебана. Об этом 12 октября сообщил лидер молодежного движения «Победа молодежи» Юрий Витнянский.
Он отметил, что из-за распоряжения мэра их не допустили к зданию президентуры. По словам Витнянского, в центре города проходило еще одно мероприятие, но там не было ни одного человека.
«Мы понимаем, что мэр делает это для того, чтобы митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение», — цитирует Витянского РИА Новости.

В результате колонна направилась в офис правящей партии «Действие и солидарность». Неофициальным лидером партии является президент Майя Санду.

Участники народного марша в Молдавии бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения в стране и пустых обещаний правительства. Колонна стартовала из Конституционного суда.

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В Иране запретили подниматься на борт самолёта с электронными средствами связи
12 октября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Chalabala

Иранские власти запретили проносить на борт самолёта любые электронные средства связи. Исключение сделано только для мобильных телефонов.
Об новом запрете сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. Его слова приводит информационное агентство ISNA.

Это заявление прозвучало на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября. А также после массового подрыва пейджеров участников движения «Хезболла» в Ливане в середине сентября. Предполагается, что за организацией этих взрывов стояли сотрудники израильской разведки «Моссад».

Уточняется, что любые электронные средства связи, кроме мобильников, не должны попасть на борт самолёта как в ручной клади, так и в багаже.

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#самолет
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Польша решила приостановить предоставление убежища мигрантам
12 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/macky_ch

Власти Польши намерены временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве.
Он подчеркнул, что введение таких ограничений станет одним из элементов миграционной стратегии. Туск намерен добиваться признания в Европе такого шага.

По словам премьера, власти государства должны иметь 100-процентный контроль над тем, кто прибывает в Польшу. Сами поляки хотят видеть в стране приезжих, которые намерены работать, выплачивать налоги и интегрироваться в польское общество.

Ранее Туск выступил против принятого Евросоветом «Пакта о миграции», заявив, что Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что страна и так приняла сотни тысяч мигрантов, хлынувших в страну после начала конфликта на Украине.

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#контроль
#запад
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В немецком парламенте призвали к мирному решению конфликта на Украине
12 октября 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём, причём желательно с этим не затягивать. Об этом заявила депутат бундестага Германии Жаклин Настич.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) парламентарий призвала прекратить поставки Украине американских ракет средней дальности.

«Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине дипломатическим путём!» — написала депутат немецкого парламента.

Ранее другой депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Берлин должен повлиять на украинского президента Владимира Зеленского с целью вынудить его пойти на мирные переговоры с Россией.

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#парламент
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Трамп призвал казнить мигрантов при одном условии
Трамп выступил за казнь мигрантов за убийства американцев и правоохранителей
12 октября 2024, 14:27

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал ввести наказание в виде смертной казни для мигрантов, совершивших убийство американских граждан или сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе выступления перед союзниками в штате Колорадо.
Вместе с этим, экс-глава государства заявил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах приведёт в действие закон об иностранных врагах. Впервые он был принят в 1789 году, однако не применяется со времён Второй мировой войны. По данному закону, объяснил Трамп, удастся депортировать из США всех участников иностранных группировок без проведения для этого каких-либо судебных разбирательств.

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#дональд трамп
#мигранты
#смертная казнь
#наказание
#убийство
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«Хезболла» ударила по штабу военного округа ЦАХАЛ в Цфате на севере Израиля
12 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/allanswart

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по штабу военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Цфат на севере Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Также войска Ливана запустили ракеты по приграничному городу Тверия, находящемуся в 35 километрах от ливанско-израильской границы, и по базе ЦАХАЛ в населённом пункте Хума на Голанских высотах.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ракетным ударом ликвидировала преемника также погибшего под обстрелами в ливанском Бейруте генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Это, по словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, нанесло большой ущерб по возможностям движения.

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#израиль
#ракетный удар
#конфликт
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В Совфеде прокомментировали планы НАТО пересмотреть политику в отношении Москвы
Сенатор Карасин: Москва надеется на здравый смысл НАТО при пересмотре политики
12 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Россия надеется на здравый смысл политиков на Западе при заявленном НАТО пересмотром политики в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сказал, что западным политикам уже давно пора серьёзно оценить опасность сползания мирового сообщества к большой мировой войне. По мнению сенатора, в некоторых европейских правительствах и парламентах уже проявляются обнадёживающие симптомы и раздаются трезвые голоса в поддержку глобальной безопасности.

Карасин подчеркнул, что Москва, конечно, отслеживает всё это и следит за обстановкой. Остаётся ожидать, что данные благоприятные тенденции приобретут осмысленные черты и надеяться на благоразумие и здравый смысл западных политиков и участников Североатлантического альянса в ходе предстоящих обсуждений, заключил сенатор.

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