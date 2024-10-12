Путин исключил Шойгу и Виннер из Совета по физкультуре и спорту

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физкультуры и спорта, исключив из него секретаря Совбеза Сергея Шойгу и экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Виннер. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, из совета были исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Минэнерго России Сергей Цивилев, который ранее возглавлял Кемеровскую область.
При этом в обновлённый список вошёл глава РЖД Олег Белозеров, который недавно был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.
Также в новом составе фигурируют глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин; и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе; глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие.
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При этом в обновлённый список вошёл глава РЖД Олег Белозеров, который недавно был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.
Также в новом составе фигурируют глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин; и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе; глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие.
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Анастасия Чинкова