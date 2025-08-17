Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске
Президент России Владимир Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На кадрах видно, как российский лидер по ходу выступления отложил в сторону сразу четыре листа с текстом.
Произошло это после слов Путина о том, что Россия рассчитывает на отказ Украины и стран Евросоюза от попыток сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта путём совершения провокаций или плетения закулисных интриг.
Переговоры Путина и Трампа на высшем уровне состоялись 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска. Центральной темой беседы лидеров стал вопрос урегулирования конфликта на Украине.
