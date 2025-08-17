Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске

17 августа 2025, 18:26

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».