Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



На кадрах видно, как российский лидер по ходу выступления отложил в сторону сразу четыре листа с текстом.

Произошло это после слов Путина о том, что Россия рассчитывает на отказ Украины и стран Евросоюза от попыток сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта путём совершения провокаций или плетения закулисных интриг.

Переговоры Путина и Трампа на высшем уровне состоялись 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска. Центральной темой беседы лидеров стал вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Анастасия Чинкова

