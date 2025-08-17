Путин пошутил над Лавровым во время саммита России и США на Аляске

17 августа 2025, 14:34

Путин пошутил над Лавровым, назвав империалистом из-за кофты с надписью «СССР»

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Во время встречи с делегацией США в расширенном формате на Аляске президент Владимир Путин в шутку назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из‑за свитера с надписью «СССР», в котором тот появился в отеле Анкориджа. Кадры опубликовал в своём Telegram‑канале журналист Павел Зарубин.