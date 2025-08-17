Путин пошутил над Лавровым во время саммита России и США на Аляске
Во время встречи с делегацией США в расширенном формате на Аляске президент Владимир Путин в шутку назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из‑за свитера с надписью «СССР», в котором тот появился в отеле Анкориджа. Кадры опубликовал в своём Telegram‑канале журналист Павел Зарубин.
На записи видно, как делегации в формате «три на три» беседуют за несколько минут до начала переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио обращается к Лаврову словами «мне нравится ваша рубашка», вероятно, имея в виду свитер с надписью «СССР». Лавров затем обратился к Путину, поясняя, о чём идёт речь, на что президент с улыбкой ответил: «Империалист!», после чего представители обеих сторон рассмеялись.
Ранее британский канал Sky News охарактеризовал свитер Лаврова как «интересную отсылку» с учётом холодной войны между США и Советским Союзом в середине‑конце XX века.
В России также давали объяснения появлению главы МИД в кофте с надписью «СССР» на Аляске.
Читайте также: