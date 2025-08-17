Зеленский поменял отношение к России после встречи Путина и Трампа на Аляске

17 августа 2025, 13:57

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Президент Украины Владимир Зеленский изменил некоторые формулировки в отношении России и ее руководства. Причиной этих перемен стали прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.





По его словам, Зеленский начал писать слово «Россия» с заглавной буквы, а Путина называть «российским руководителем».

«Стоило Трампу принять Путина в США, и тут же «Россия» с большой буквы, а Путин... «российский руководитель». А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — написал он в своем телеграм-канале.