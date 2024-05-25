Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях главы государства. Об этом он сказал в ходе интервью казахстанскому изданию «Орда.News», которое велось на русском языке.
Он подчеркнул, что его данный вопрос несильно беспокоит, после чего порекомендовал обратиться к законодательству и Конституции Украины, чтобы найти ответ на вопрос о его легитимности. При этом Зеленский не уточнил, о каких конкретно статьях государственных документов идёт речь.
Ранее обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзников, собираясь выдвинуть требование сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО.
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