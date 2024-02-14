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«А президент-то нелегитимный»: противники Зеленского воспользуются утратой им полномочий

Страна.ua: противники Зеленского могут воспользоваться утратой им полномочий
14 февраля 2024, 13:30

Противники президента Украины Владимира Зеленского могут воспользоваться официальной утратой его полномочий 21 мая текущего года и начать продвигать тему его нелегитимности. Так пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники.
В материале указывается, что ситуация на линии боевого соприкосновения может резко ухудшиться. Также в стране могут начаться социально-экономические проблемы из-за задержек поставок помощи от Запада.

«И всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и тем более если к этому подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат дополнительно усилить», — говорится в публикации украинского издания.


При этом также уточняется, что в политических кругах Украины многие считают, что в мае украинский президент станет незаконным, так как украинская конституция не запрещает выборы лидера страны во время военного положения.

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Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
14 февраля 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах РФ в республике Александр Ёлкин. Ему вручили ноту протеста по поводу объявления МВД России в розыск некоторых литовских дипломатов.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Литовской Республики протест охарактеризован как «строгий». Причиной ноты названо решение властей РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других граждан Литвы за решения и действия, предпринятые ими, при исполнении своих служебных обязанностей. Ранее для дачи объяснений по тому же поводу в МИД Латвии вызывался временный поверенный в делах РФ в стране Олега Зыкова.

Накануне, 13 февраля, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, министра финансов и бывшего министра внутренних дел Латвии, министра культуры Литвы и ряд других политиков и госчиновников стран Балтии.

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Глава МО Индонезии Субианто предварительно лидирует на выборах президента
14 февраля 2024, 13:32

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Предварительно, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто набрал на выборах президента наибольшее количество голосов. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время официальные результаты выборов не опубликованы, однако согласно оценкам социологических исследований Субианто лидирует, набирая 59,72% голосов.

По информации агентства, экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново и экс-губернатор Джакарты Басведан Анис набирают 16,9% и 23,38% соответственно.

Отмечается, что официальный подсчет голосов избирателей может длиться до нескольких недель.

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#индонезия
#выборы
#президент
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Столтенберг заявил об отсутствии явной военной угрозы для стран НАТО
14 февраля 2024, 13:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Страны НАТО в настоящее время не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Это высказывание, которое цитирует телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», не очень вяжется с недавним заявлением воинственного норвежца о том, что НАТО следует быть готовым к многолетнему противостоянию с Россией. Он также предупреждал, что в случае победы над Украиной «российская агрессия» вполне может распространиться и на другие страны. Поэтому генсек альянса считает необходимым продолжать поддерживать Киев, а также наращивать военный потенциал НАТО.

Столтенберг также подверг критике слова Трампа о том, что он, будучи главой государства, он угрожал союзникам по Североатлантическому блоку не защищать их в случае нападения России. По мнению руководителя альянса, такими заявлениями Трамп ставит всех военных НАТО под угрозу. Он также выразил надежду, что, вне зависимости от того, кто станет президентом, США останутся верными всем союзническим обязательствам.

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Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины
Лавров: С учётом позиции Запада вариантов договориться по Украине не видно
14 февраля 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал во время своего выступления в рамках «парламентского часа» на Пленарном заседании Государственной думы. Он отметил нарастание международной напряжённости, которая происходит не по вине России, а из-за упорного нежелания западных стран во главе с США отказаться от опасных заблуждений относительно своих ложных преимуществ и своей исключительности.

Сергей Лавров указал, что США демонстрируют политику экспансии и попытки сохранить дряхлеющую гегемонию не только на Украине, но и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Глава российского МИД подчеркнул, что, вопреки враждебной линии коллективного Запада, Россия в своей внешней политике будет придерживаться суверенной линии, служащей национальным интересам, а также развитию стратегического сотрудничества со странами Глобального Юга и формированию многополярного мира.

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#госдума
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Венский фестиваль отменил концерт российского дирижёра по требованию украинцев
Концерт российского дирижёра в рамках Венского фестиваля отменён из-за украинцев
14 февраля 2024, 11:22

Фото: istockphoto/18percentgrey

Организаторы Венского фестиваля отменили концерт российского дирижёра греческого происхождения Теодора Курентзиса. Причиной стало возмущение украинского музыканта Оксаны Лынив, отказавшейся выступать с россиянином в рамках одного мероприятия.
Изначально Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре сообщает портал iefimerida.gr. Согласно программе фестиваля, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром, который исполнит реквием «Бабий Яр» соотечественника Евгения Станковича. Украинский дирижёр выразила крайнее недовольство участием в мероприятии своего греко-российского коллеги. Некоторые музыканты с Украины её поддержали.

После недолгих размышлений организаторы фестиваля и его новый директор швейцарец Мило Рау решили, что выступление в рамках одного фестиваля Лынив и Куртензиса в настоящее время невозможно, поэтому отменили выступление оркестра SWR, оговорившись, что «очень уважают» россиянина как артиста. Вероятно, в знак особого уважения вместо запланированного исполнения «Военного реквиема» на Венском фестивале будет звучать новое произведение молодого украинского композитора — ученика Станковича.

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#композитор
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МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ Зыкова после объявления в розыск чиновников
Временный поверенный РФ Зыков вызван в МИД Латвии для объяснений
14 февраля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова. Причиной стало объявление в розыск МВД РФ некоторых латвийских министров.
По сообщению пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, временный поверенный в делах РФ в Латвии был вызван в МИД республики для дачи объяснений по поводу опубликования списка бывших и действующих государственных лиц Латвии, против которых были возбуждены политически мотивированные дела.

Накануне, 13 февраля, МВД РФ были объявлены в розыск глава министерства финансов Латвии Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и экс-глава министерства внутренних дел Латвии Мария Голубева.

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#латвия
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Постпред КНР при ООН призвал США к прекращению поставок оружия Киеву и диалогу с Россией
Постпред КНР при ООН: США следует не поставлять оружие, а начать диалог с РФ
14 февраля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Askolds

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить поставки оружия киевскому режиму. Вашингтону следует также предпринять все усилия для начала диалога с Россией, сказал дипломат.
Он также обвинил страны Запада в том, что они «подливают масла в огонь» и подрывают дипломатические усилия мирового сообщества, передает Newsweek.

«Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран», — сказал господин Чжан Цзюнь.

Он также добавил, что региональная безопасность не может быть достигнута путём усиления военных группировок. Представитель Китая подчеркнул, что вместо клеветы, давления и односторонних санкций НАТО и Западу следовало бы стремиться к диалогу, чтобы сохранить возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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#россия
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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России
Путин подписал закон за конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
14 февраля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России. Такое же наказание полагается за призывы к экстремизму.
Ранее этот законопроект был принят Государственной думой РФ во втором и третьем чтениях, напоминает РИА Новости. Депутаты пояснили, что, в отличие от практики, распространённой в СССР, речь здесь идёт не обо всех деньгах или имуществе. Мера коснётся только того имущества или собственности, которые нажиты противоправным путём либо используются для финансирования незаконной деятельности.

По мысли парламентариев, преступник должен осознавать, что всё, что он нажил таким способом, у него может быть конфисковано. Таким образом, в доход государства можно будет конфисковывать имущество, нажитое незаконным путём, тех людей, которые будут признаны виновными в совершении антигосударственных преступлений.

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#законопроект
#рф
#владимир путин
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Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта
Госдепартамент США опроверг сообщение о ведении с Москвой переговоров по Украине
14 февраля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон не вел переговоров с Россией о прекращении украинского конфликта и не собираются этого делать без участия Киева. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Москва через посредников предлагала американской стороне прекратить боевые действия на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, напоминает «РБК». Госдепартамент США назвал эти сообщения.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что верны принципу «ничего об Украине без Украины», а также сообщили, что не поддержали бы решение Киева уступить территории. Также в Госдепартаменте назвали мнение о том, что путь к миру на Украине лежит через Вашингтон, ошибочным.

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