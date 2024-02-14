«А президент-то нелегитимный»: противники Зеленского воспользуются утратой им полномочий

Противники президента Украины Владимира Зеленского могут воспользоваться официальной утратой его полномочий 21 мая текущего года и начать продвигать тему его нелегитимности. Так пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники.
В материале указывается, что ситуация на линии боевого соприкосновения может резко ухудшиться. Также в стране могут начаться социально-экономические проблемы из-за задержек поставок помощи от Запада.
При этом также уточняется, что в политических кругах Украины многие считают, что в мае украинский президент станет незаконным, так как украинская конституция не запрещает выборы лидера страны во время военного положения.
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«И всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и тем более если к этому подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат дополнительно усилить», — говорится в публикации украинского издания.
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Элина Позднякова